Düelloda kazanan yok

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bodrum FK, 2. Lig ekibi Kırklareli ile gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda 4-4 berabere kaldı. 6 ve 19. dakikalarda Okan Derici farkı ikiye çıkardı: 2-0. 30'da Kırklareli kalecisi Mızhat Burak, degaj yapacağı sırada top takım arkadaşı Bedirhan'a çarptı. Topu takip eden Oğulcan Başol meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 34'te Oğulcan kafayla skora denge getirdi: 2-2. 36'da Gökdeniz, Bodrum'u öne geçirdi: 3-2. 45+2'de Okan Derici topu ağlara göndererek hat-trick yaptı: 3-3. 47'de Hüseyin Erayağları sarstı: 4-3. 72'de Celal skoru belirledi: 4-4.

VOLKAN DEMİREL YEDEKLERLE

Teknik direktör Volkan Demirel, dün Kırklareli karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. İlk on birde as kadroda sadece Puskas ve Gökdeniz yer alırken, Dimitrov, Ege, Celal ve Brazao ise sonradan oyuna girdi. Demirel, savunma ve orta sahayı tamamen değiştirdi.

HAQİ OSMAN SAKATLANDI

Bodrum FK, Kırklareli oynadığı kupa maçında şanssız bir sakatlık yaşadı. 2. dakikada Muhammet Raşit Yöndem ile ikili mücadeleye giren Haqi Osman, sakatlandı. Osman, sağlık ekiplerince sedye ile saha dışına taşındı. Oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusunun yerine oyuna 5. dakikada Ege Bilsel girdi. Haqi Osman'ın durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.