KSK direnemedi

Kulüpteki sponsor ve ödeme krizi nedeniyle 5 önemli oyuncusu ayrılınca kadrosu büyük oranda dağılan Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında konuk ettiği Yunan ekibi Promitheas Patras'ı son anlarda elinden kaçırdı: 77-81. İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Ocak'ta Atina'na oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan taraf son 16'ya kalacak. Maça Williams'ın 11 sayılık serisiyle başlayan konuk ekibe Karşıyaka pota altında Muhsin'le yanıt vermeye çalıştı. Yeşil-kırmızılı ekip Russell'ın devreye girmesiyle oyunu dengelese de ilk periyot konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

İkinci periyodun başında Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce Patras yüksek yüzdeli dış atışlarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Taraftarının desteğiyle müthiş bir geri dönüş yapan temsilcimiz 15-2'lik seriyle devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Russell'ın sayılarıyla 39-42 sonuçlandı. Kaf-Kaf ikinci yarının başında Hakan'la farkı 1'e düşürüp ardından Thomas'ın sayısıyla ilk kez 43-42 öne geçti. Müthiş çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Yunan ekibi son bölümde bulduğu sayılarla dördüncü periyoda 64-60 önde başladı. Karşıyaka dördüncü periyotta son bölümde Ergi ve Thomas'ın kritik üçlükleriyle 75-72 öne geçti. Son dakika içinde Patras, Reese'in turnikesiyle 80-77 öne geçti. Karşıyaka son hücumda art arda üçlük atış denemelerini değerlendiremeyince maç konuk ekibin 81-77 üstünlüğüyle bitti.

KAF-KAF'TA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Sponsor bulamayan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren Karşıyaka'nın basketbol takımında ayrılıklar sürüyor. İlk olarak Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'yi kaybeden İzmir ekibinde son olarak kaptan Kenan Sipahi de takımdan ayrıldı. Takımdaki sorunların daha da büyüdüğü ifade edilirken, Hakan Sayılı'nın da ayrılmak istediği öğrenildi. Sayılı'nın şu anda birkaç Süper Lig ekibiyle görüşme halinde olduğu dile getirildi. En önemli oyuncularını kaybeden Başantrenör Ufuk Sarıca'nın ise nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniliyor. Sarıca, daha önce yaptığı açıklamada kısa bir süre içerisinde yönetimin bir şeyler yapması gerektiğini ifade etmişti. Başarılı çalıştırıcının, karar vermek için 22 Ocak'ta yapılacak toplantıyı beklediği öğrenildi.