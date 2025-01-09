Kurtuluş hamlesi

Tarihinin en büyük krizlerini yaşayan Karşıyaka, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde 22 Ocak'ta düzenlenecek toplantıda şirketleşme dahil kurtuluş yollarını masaya yatıracak. Denizkurdu, camiaya çağrı yaparak kaostan bir an önce kurtulmak için toplanmaya davet etti. Denizkurdu yaptığı yazılı açıklamada, "Toplantıya danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, KSK divan başkanlığı ve taraftarlar adına da Çarşı Grubu başkanı davet edilmiştir. Şirketleşme dahil çıkış yolları aranacak ve alınacak karar kamuoyuna duyurulacaktır" dedi. Toplantı öncesi sosyal medyada yapılan hakarete varan suçlamalara da değinen Denizkurdu, "Herkes bilmelidir ki sorun, Yaşar Grubu ile sponsorluk bağının kopması, Çiğli Vergi Dairesi'nce eski ve yeni yöneticilere toplam 90 milyon TL vergi borcu çıkarılması, bu nedenle yönetim kurulunun istifası ve yönetim kurulunun hala imza yetkisi alamamasıdır" ifadelerini kullandı.

'ONLAR OLMASAYDI ÇOKTAN HAVLU ATARDIK'

Karşıyaka'ya sıkıntılı süreçte en büyük yardımı Yaşar Grubu, Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, İlker Ergüllü, Mustafa Taşova ve Demir Çelik'in yaptığını ifade eden Denizkurdu, "Onlar olmasaydı çoktan havlu atmıştık. 1912 Derneği'nin başlattığı kampanyaya bağış yapanlara da teşekkürü bir borç bilirim. Yapılan hakaret ve suçlamalar bizi bölmekten başka işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

TOPLANAN BAĞIŞ 3 MİLYON 107 BİN TL

Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL bağış yaparak startını verdiği "Şimdi sahip çıkma zamanı" kampanyasında futbol takımı için kaynak toplamaya çalışan Karşıyaka'ya şimdiye kadar 3 milyon 107 bin TL destek geldiği açıklandı. 1912 Karşıyaka Derneği'nin koordinesinde yürütülen kampanyaya destek olan isimler tek tek kulübün sosyal medya sayfalarında yayınlanıp teşekkür edildi.