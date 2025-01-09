Manisa Basket avantajı kaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86 yendi. Müsabaka her iki takımın karşılık sayılarıyla başladı. Maçın 5. dakikasını 11-9 üstün geçen Manisa Basket, kalan bölümde etkili oldu ve ilk periyodu 21-20 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Manisa Basket'den Lee'nin art arda bulduğu sayılara konuk ekip, Richter ile cevap verdi. Chemnitz, Uguak ve Richter'in etkili oyunuyla soyunma odasına 41-37 üstün gitti. Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket, Lee ile bulduğu sayılarla müsabakada yeniden öne geçti: 45-44. Baskısını arttırarak maçın 25. dakikasına 54-40 önde giren Niners Chemnitz, Bailey Jr. ve Garrett'in etkili oyunuyla periyodu 63-61 önde tamamladı. Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Periyodun başında farkı açan konuk ekip, son 5 dakikaya 81-68 önde girdi. Kalan bölümde baskısını arttıran Manisa Basket, maçın bitimine 20 saniye kala Besson'un 3 sayılık atışıyla müsabakadan 87-86 galip ayrıldı.