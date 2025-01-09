‘Şimdi icraat zamanı’

Tarihinin en zor dönemlerini yaşayan Denizlispor'da başkanlığa adaylığını koyan iş insanı Mehmet Uğur Tatar, Yeni Asır gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Tatar, 1966'dan beri sevdalısı olduğu ve Teknik Direktör İnanç Toker döneminde altyapısında forma giydiği yeşil-siyahlı kulübün düştüğü duruma çok üzüldüğü için başkan adaylığını açıkladığını söyledi. 17 Kasım'da Turgutluspor'a 4-0 yenildikleri maçı tribünden izlediğini ve kahrolduğunu anlatan Tatar, "Maç sonu başkan olmayı kafama koydum. Ahmet Yalın Yıldırım'dan mali durum hakkında bilgi ve doküman ile üye listesini aldım. Yolumuz zor ve meşakkatli. İnançla, azimle, yılmadan çalışmayı kendisine düstur edinmiş, yüreği Denizlispor için atanlardan 25 kişilik yönetim oluşturdum" dedi.

'GÜNLERDİR UYUMUYORUM'

Artık pozitife yönelmenin doğru olacağını anlatan Tatar, "Kendime güveniyorum. Yönetim Kurulu'na girmek isteyenlerden çok talep aldım. Sağlam bir yönetim oluşturmak için günlerdir doğru dürüst uyumuyorum. Hizmet sevdalısı çokmuş meğer. Toplumun kucaklayacağı insanların güveneceği bir yönetim oluşturduk. Bizler ileriye bakacağız. Geçmişi konuşmak yok. İcraat zamanı. Denizli ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun" dedi.