Terim, Arabistan’da gündemde

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, Al Fahya'yı 2-1 mağlup etti. Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk resmi maçından galibiyetle ayrılırken karşılaşma öncesi soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. Fatih Terim'in karşılaşma öncesinde yaptığı coşkulu konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda futbolculara direktif veren Fatih Terim, "Topun kontrolü oyunun kontrolü" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in, "Bugün başlayalım mı buradan? Hadi!" diyerek futbolcularını motive ettiği görüldü. Bu arada Al- Ahli forması giyen Merih Demiral da Terim'e destek vererek, "Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum" dedi.