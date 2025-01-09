TFF’den yabancı hakem kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, dün radikal bir karar alarak Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada "Genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. Toplantıda hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması, performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri, profesyonel iletişim yönetiminin devreye alınması kararlaştırıldı.