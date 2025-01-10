Manisa’dan orta saha hamlesi

TRENDYOL Birinci Lig'de mücadele eden ve oynadığı 18 karşılaşmada sahadan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 de yenilgiyle ayrılarak 26 puanla 11. sırada yer alan Manisa FK'da gündem transfer. Kadrosunu güçlendirmek ve ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak için çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlıların dış transferde Ankaragücü'nde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki orta saha Tolga Ciğerci'yi gündemine aldığı ifade edildi.

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Bu sezon Başkent ekibinde 10 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu rakip ağları 2 kez havalandırdı. Takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kadro dışı kalması ve ayrılık ihtimalinin doğmasıyla Manisa FK'nın hamle yapmayı planladığı belirtildi. Kariyerine Wolfsburg'da başlayan gurbetçi orta saha Monchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giydi.