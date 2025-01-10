Trabzonspor’a kupa morali

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu. Süper Lig'de ilk yarıda bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve alt sıralara demirleyen Trabzonspor'da kupa serüvenine galibiyetle başlanması yüzleri güldürdü. Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, kupadaki performansını lige de yansıtarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Evindeki son üç maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan bordo-mavililer, üst üste son 5 deplasman maçından ise yenilgiyle ayrılmıştı. Ligde 19 puanda yer alan Karadeniz ekibi, 2 puan önündeki Antalya'yı yenerek rakibini de altına almayı planlıyor.