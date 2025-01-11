Bir içeri bir dışarı

Basketbolda Süper Lig'de 53 yıldır, Avrupa kupalarında son 15 sezonu kesintisiz 1975'ten beri 50 yıldır İzmir'i temsil eden Karşıyaka'da ligin başında kurulan iddialı takım sponsor kriziyle dağılırken, takviye çalışmaları da sürüyor. Kaf-Kaf'ta Boutsiele, Webb, Jefferson, Kenan'ın ardından 2.5 yıldır forma giyen Errick McCollum'da ayrılırken daha önce anlaştığı Fenerbahçe Beko'ya imza attı.

ÖMERCAN HAMLESİ

Takımdan 5 önemli oyuncusunu kaybeden Karşıyaka sezonun kalan kısmını sıkıntısız tamamlamak için önce sponsorluk krizini çözüp ardından daha az maliyetli transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda Kaf-Kaf'ın, Bahçeşehir Koleji'nden Anadolu Efes patentli 24 yaşında ve 1.96 boyundaki guard Ömercan İlyasoğlu'yla söz kestiği öğrenilirken, yeşilkırmızılıların 3 yeni yabancı almak istediği ifade edildi.