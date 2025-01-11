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Bir içeri bir dışarı

Karşıyaka’da vedalar yaşanırken, takviye çalışmaları da sürüyor. İzmir ekibi Boutsiele, Webb, Jefferson ve Kenan’ın ardından McCollum’la da yollarını ayırırken, Bahçeşehir’den Ömercan İlyasoğlu ile söz kesti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bir içeri bir dışarı

Basketbolda Süper Lig'de 53 yıldır, Avrupa kupalarında son 15 sezonu kesintisiz 1975'ten beri 50 yıldır İzmir'i temsil eden Karşıyaka'da ligin başında kurulan iddialı takım sponsor kriziyle dağılırken, takviye çalışmaları da sürüyor. Kaf-Kaf'ta Boutsiele, Webb, Jefferson, Kenan'ın ardından 2.5 yıldır forma giyen Errick McCollum'da ayrılırken daha önce anlaştığı Fenerbahçe Beko'ya imza attı.

ÖMERCAN HAMLESİ

Takımdan 5 önemli oyuncusunu kaybeden Karşıyaka sezonun kalan kısmını sıkıntısız tamamlamak için önce sponsorluk krizini çözüp ardından daha az maliyetli transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda Kaf-Kaf'ın, Bahçeşehir Koleji'nden Anadolu Efes patentli 24 yaşında ve 1.96 boyundaki guard Ömercan İlyasoğlu'yla söz kestiği öğrenilirken, yeşilkırmızılıların 3 yeni yabancı almak istediği ifade edildi.

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