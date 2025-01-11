Egeliler potada parkeye çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden üç Ege ekibi bugün kritik randevularda galibiyet için parkeye çıkacak. Güçlü rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yla oynadığı son iki maçı kaybeden Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Bu sezon ilk 13 haftada 3 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Basket, en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'yle evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Aliağa Petkimspor ise saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda Yalovaspor'u ağırlayacak.