Fener savunmaya geçti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfere yoğunlaştı. Al Nassr'dan ayrılan Anderson Talisca ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, savunmaya yöneldi. Kanarya'nın Lens'te forma giyen Avusturyalı stoper Kevin Danso'ya ilgisi sürerken, İtalyan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Europacalcio'dan Raffaele Campo'nun haberine göre Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekibin, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoperde oyun kurma becerisi yüksek oyuncu profiliyle ilgilendiği ancak Bologna'nın başarılı oyuncuyu ara transferde göndermek istemediği ifade edildi.

BİR DÜNYA YILDIZI DAHA LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den ayrılması gündeme gelen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko için de zemin yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe ile beraber Inter de tecrübeli sol bek oyuncusunu istiyor. F.Bahçe'nin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Yönetimin, Inter-Arsenal görüşmesinden çıkacak sonuca göre harekete geçerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.