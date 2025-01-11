İlk bomba Okita

Trendyol Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonunda ilk yarıyı düşme hattında kapatan Bodrum FK'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu güçlendirerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı planlayan Ege temsilcisi, dün ilk transferini yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, İsviçre Ligi ekiplerinden FC Zürih takımının formasını giyen Jonathan Okita transferini resmen tamamladı. 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle transfer eden Bodrum FK, oyuncuyla da 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Ocak'tan itibaren resmen Bodrum FK'nın oyuncusu olacak Kongolu futbolcu, ikinci devrenin ilk haftasında formasını sırtına geçirebilecek.

91 MAÇTA 21 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Standard Liege, Union SG, Nec Nijmegen formalarını da giyen başarılı kanat oyuncusu, 2022'den bu yana Zürich'te oynuyor. 91 maçta Zürih temsilcisi adına sahaya çıkan Okita, 21 gol ve 7 asist üretti. Başarılı futbolcu, kariyerinde çıktığı 291 karşılaşmada ise 76 gol ve 46 asist kaydetti. Okita, bu sezon ise 13 kez sahaya çıktı. İsviçre Süper Lig, İsviçre Kupası ve Konferans Ligi elemelerinde 13 maça çıkan Okita, 1 gol ve 1 asist üretti.

İTALYA BASININDAN SARIC İDDİASI

Orta sahaya da takviye yapmayı hedefleyen Bodrum FK için İtalya basınından bir iddia ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların gündeminde, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Dario Saric'in bulunduğu ileri sürüldü. Bonservisi Serie B takımı Palermo'da bulunan Saric'in, yeni sportif direktör Carlo Osti tarafından kadroda düşünülmediği belirtildi. Corriere dello Sport'un haberine göre Salernitana, Sampdoria ve Frosinone'nin de gündeminde olan Bosna Hersekli oyuncu için en istekli olan kulüp Bodrum FK. Antalya'da 34 maçta 3 gol atan Saric, Palermo'da ise 7 maçta 265 dakika süre alabildi.