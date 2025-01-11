KSK hareketli

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran oyuncularının Süper Lig'deki basketbol takımında olduğu gibi ayrılmaması için zamanla yarışıyor. Takım kaptanı Cenk Ahmet Alkılıç'a olağanüstü kongre sonrası başlatılan kampanyadan toplanan parayla 1 milyon 250 bin TL'lik alacağını ödeyerek serbest kalmasının önüne geçen futbol şube yönetimi, kadronun bankolarından İsmail Güner ve Sefa Küpeli'ye de 1.4 milyon TL ödeme yapmaya çalışıyor. Yine TFF kanalıyla ihtar çeken Gökhan Meral'in ise kesin olarak ayrılmak istediği öğrenilirken, Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve şube yönetimi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda mutsuz olup ayrılmayı talep eden diğer oyuncuları da ikna etmeye uğraşıyor. Karşıyaka ligde ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak'ta Kırşehir FSK deplasmanına çıkacak.

YÖNETİME TEBLİGAT YAĞDI

2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, ödenmeyen kamu borçları için kulüplerin yöneticilerini bireysel olarak sorumlu tutarken, ekim ayında vergi dairesinin kıskaca aldığı Karşıyaka'ya tebligat yağdı. Vergi dairesi, ödenmeyen 90 milyon TL'nin üzerindeki birikmiş güncel vergi borcu için Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı'nın son döneminden itibaren görev yapmış imza yetkili tüm başkan ve yöneticilere bireysel ödeme talimatı göndermeye başladı. Karşıyaka, ödeme emirlerini erteletip taksitlendirmeye çalışıyor.

İMZA YETKİSİ KRİZİ SONA ERDİ

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 24 Aralık'taki olağanüstü kongresinde kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim, 2.5 haftalık imza yetkisi krizini aştı. Şimdiye kadar yöneticilerin sicil kayıtlarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne onaylatarak tescil alamayan yeşil-kırmızılılar, belgelerin tamamlanmasıyla evraklarını teslim etti.

VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR

Karşıyaka'da forma giyen 7 futbolcu bu sezon deneyimli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın vazgeçilmezi oldu. Yeşil-kırmızılılarda kaleci Hakan Canbazoğlu, stoper Abdulkadir Öksüz, savunmacı İsmail Güner ve forvet Enes Nalbantoğlu ilk yarıda ligde oynanan 15 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de görev yaptı. Bu üç ismi orta saha Kadir Bakırtaş ve kanat oyuncusu Sinan Gayla (14) ile Cenk Ahmet Alkılıç (13) takip etti.

Kaf-Kaf'ın 37 yaşındaki futbolcusu Cenk Ahmet bu sezon 13 karşılaşmada görev yaparken rakip ağları 2 kez havalandırdı.