Bodrum Kartal’a teslim

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 yenildi. 18. dakikada Mohammed'in pasında topla buluşan Fredy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi. 32. dakikada sağ taraftan çizgiye kadar inen Rafa Silva'nın ortasında kale önünde Ndour kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 40. dakikada Zaynutdinov'un savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Onur'un ortasında Immobile topu ağlara gönderdi: 2-0.

SEFERİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Mücadelenin ikinci yarısının ilk bölümünde Bodrum FK'nın Seferi, Beşiktaş'ın ise Rafa Silva ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 90+4'üncü dakikada Bodrum FK farkı 1'e indirdi. Topla ceza sahası içinde buluşan Fredy'nin son çizgiye yakın bir noktadan yaptığı ortada kale önündeki Puşcaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

PUŞCAŞ 5 MAÇ SONRA GOL ATTI

Yeşil-beyazlıların Rumen forveti Alexandru Puşcaş 5 maç aradan sonra golle tanıştı. Son olarak deplasmanda Antalyaspor'la oynanan karşılaşmada ağları sarsmayı başaran 28 yaşındaki forvet 5 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 5'e yükseltti.

DİMİTROV DIŞARI CELUSTKA İÇERİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel Beşiktaş karşısına ilk 11'de yaptığı tek değişiklikle çıktı. Demirel, siyahbeyazlıların karşısında geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Dimitrov'un yerine Celustka'yı oynattı. Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ise Sivas maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparken, Semih'in yerine Immobile'ye, Svensson'un yerine de Onur'a görev verdi.

Berke Özbay yazdı...

YÖNETİMLER ELİNİ ÇABUK TUTMALI

Son üç haftada 4 puan toplayan Bodrum FK, deplasmanda zor günler geçiren Beşiktaş karşısında istediği sonucu alamadı. İsmet Taşdemir'le yolları ayıran ve Volkan Demirel'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan yeşil-beyazlılara bu da çare olmadı. Muğla ekibi Beşiktaş karşısına yine aynı planla çıktı: Savunmada bir blok halinde bekleyip, hücumda ani ataklarla rakibi zorlamak. Yeşil- beyazlılar hücumda zaman zaman Kara Kartal'ın üstüne giderek tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Savunmada ise Beşiktaş'a fazla fırsat vermedi. Özellikle ilk yarım saatte önemli pozisyonlar yakalayan Bodrum FK'da gol yollarındaki bitirememe sorunu sürdü. Derken, Beşiktaş kaleyi bulan ilk şutunda ağları buldu. Golün ardından rüzgarı arkasına alan siyah-beyazlılar Muğla ekibinin üstüne daha fazla gelmeye başlarken kısa sürede farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından yeşil-beyazlıların gardı iyice düştü, maçın başındaki ritmi bozuldu. Kartal ise formsuz da olsa yıldız isimleriyle Bodrum kalesini yoklamaya devam etti. İkinci yarıya yediği gollerin şokunu atlatmış bir şekilde hareketli başlayan Bodrum FK yine gol fırsatları yakaladı. Ancak yine değerlendiremedi.

ATAMASA DA YEMEMELİ

Yeşil-beyazlıların hep hücumda sorunu olduğu söyleniyor ancak ben transferde önceliği savunmaya veriyorum. Elbette Bodrum'un gol sorunu yok değil ancak skor bulamasa bile en azından kolay gol yememesi lazım diye düşünüyorum ve bu bağlamda stoper ile bek takviyesi bekliyorum. Ek olarak forvet ve orta alan için de gerekli hamleler gelmeli tabii. Bodrum FK eğer lige tutunacaksa, Beşiktaş ise üst sıralarda yer almak istiyorsa elini çabuk tutmalı. İki ekip de nokta transferlerle bir an önce kadrosunu güçlendirmeli ve sonuca ulaşmalı. Artık zaman daralıyor, ne de olsa ligin çoğu gitti azı kaldı.