Fener’e süper kanat

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tam gaz sürdürürken sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisi de Borussia Mönchengladbach'tan ayrılması beklenen Nathan Ngoumou oldu. Kicker'ın haberine göre Fransa Ligue 1'den birçok kulüp 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu takip ediyor.

ALMAN BASININDA YER ALDI

Kanarya'nın da yıldız ismi kadrosunda düşündüğü ileni sürülürken Kicker'ın haberinde, "Mönchengladbach'ta, ışık hızında kanat oyuncusunun kazançlı şartlarla ayrılmasına açık" denildi.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

24 yaşındaki futbolcu yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Fransız oyuncu 11 karşılaşmada toplamda 291 dakika süre aldı. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen sağ kanat 2022 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Toulouse'dan Gladbach'ın yolunu tutmuştu.

SARI-LACİVERTLİLERE DANSO'DAN KÖTÜ HABER

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'nin savunma bölgesi için kadroya katmayı planladığı isimden kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin, Lens'te forma giyen Kevin Danso için Ligue 1 ekibinin kapısını resmen çaldığı belirtilirken, Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Lens, Fenerbahçe'nin Kevin Danso için yaptığı 16 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Böylelikle transfer rafa kalktı.