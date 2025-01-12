Göz-Göz tam gaz

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda geçen hafta Bozüyük Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Papara Göztepe, sahasında Vakıfbank II'yi set vermeden mağlup etti. Bu galibiyetle 15 maç sonunda 14. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ilk seti müthiş bir çekişmeye sahne olurken set sayısı 4 kez uzadı. İzmir'in Sultanları bu seti 29-27 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Göz-Göz oyundaki hakimiyeti tamamen eline aldı ve 25-12 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de Göztepe hakimiyeti vardı. Sarı-kırmızılılar seti 25-12, maçı da 3-0 kazandı.