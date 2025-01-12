G.Saray ateş altında

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün kulübün Divan Kurulu yeni üye berat töreninde, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve rakipleri tarafından ateş altına alındıklarını söyledi. Özbek, "G.Saray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulunda tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin" dedi. G.Saray Kulübü ayrıca F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un karaborsa bilet iddialarına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

KULÜPTEN KOÇ'A SERT TEPKİ

Açıklamada, "Sahada kazanmayı beceremeyen başkan ve arkadaşları, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyunu meşgul ediyor" denilirken "Bahse konu beyan, 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerine ait olup, nasıl bir motivasyonla yetkili makamlar nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu şahıs hakkında hukuki süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir. Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan, hesap kitaptan bihaber rakip kulüp başkanının 56 milyon euro gibi bir rakamı canlı yayında telaffuz etmesidir" denildi.

ŞENER ŞEN, DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU

G.Saray'da dün Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazanan isimlerin de beratları verildi. Usta sinema sanatçısı Şener Şen de beratını aldı ve G.Saray Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı. Beratını G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in elinden alan Şener Şen, "Berat töreni vesilesiyle G.Saraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi.

DONYELL MALEN İÇİN YAKIN TAKİP

G.Saray, B.Dortmund forması giyen sağ kanat oyuncusu Donyell Malen'ı radarına aldı. Sarıkırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Hollandalı isim bu sezoN 21 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.