İsmail Özelçinler’i kaybettik

İzmir spor basınının önemli isimlerinden İsmail Özelçinler, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasına bağlı felç sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Özelçinler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde vefat etti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi üyesi olan ve Yeni Asır Gazetesi'nde de hizmet veren Özelçinler, 45 yıl spor yazarlığı yaptı. Özelçinler Milliyet, Güneş ve Yenigün gibi gazetelerde de çalıştı. İki çocuk babası Özelçinler'in cenazesi dün Yeşilyurt Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yeni Asır Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.