Kaf-Kaf’ta İsmail ve Sefa da tamam

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıyı haftaya pazar günü deplasmanda oynayacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçıyla açacak Karşıyaka'da 2 oyuncunun daha ödeme sorunu çözüldü. Tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç'ın ardından, stoper İsmail Güner ve orta saha oyuncusu Sefa Küpeli'nin de alacakları yatırıldı ve futbolcuların tek taraflı fesih tehlikesi ortadan kalktı. Böylece yeşil-kırmızılılar, iskelet kadrosunda çok önemli olan 3 oyuncusunu da kadroda tutmayı başarmış oldu. Hatırlanacağı üzere Cenk Ahmet 4-0 kaybedilen Silifke Belediyespor maçı sonrası yaşanan kriz sonrası kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli isim, ligin ilk yarısında 13 karşılaşmada forma giydi. Stoper İsmail Güner 15 lig ve 1 kupa maçının tamamında şans bulurken, orta saha oyuncusu Sefa Küpeli de 16 maçın 8'ine ilk 11'de başlayıp, 2 kez ağları sarstı.