Manisa tat vermedi

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk 13 haftada 3 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Basket evinde en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'ye 87-98 kaybetti. Müsabakada ilk periyot 24-24 eşitlikle sona ererken, ikinci çeyrekte de rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Manisa temsilcisi soyunma odasına 49-51 geride girdi. Üçüncü çeyrekte ise fark biraz daha açıldı. İstanbul ekibi son periyoda yedi sayı farkla 69-76 önde başladı. Karşılaşmanın son çeyreğinde Manisa Basket geri dönmek için çabalasa da yeterli olmadı ve parkeden 87-98'lik mağlubiyetle ayrıldı. Manisa'da Besson'un 23, Lual-Acuil'in 19 ve Saben Lee'nin 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.