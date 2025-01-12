Mazlum Demir’in talibi çok

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nün kaptanı stoper Mazlum Demir'e talipler çoğaldı. Geçen sezon takıma Bucaspor 1928'den katılan 33 yaşındaki defans oyuncusu, gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesine girdi. Sarılacivertli takımın bel kemiği olan ve attığı 7 gol ile golcü kimliğini de ön plana çıkaran Mazlum Demir'e 2. Lig'den Elazığspor ve Vanspor FK'nın talip olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncuyu 1. Lig'den ise Boluspor'un da istediği öğrenildi. Tecrübeli savunma oyuncusu geçen sezon şok bir şekilde Bucaspor'dan ayrılarak Menemen FK'ya tranfser olmuştu.

EREN AYDIN İDDİASI GÜNDEMDE

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirmişti. İzmir ekibi Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'un sol beki Efecan Gülerce'yi kadrosuna dahil etmişti. 22 yaşındaki futbolcu kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, forvet bölgesine de mutlaka bir transfer yapmayı amaçlıyor. Bonservisi Galatasaray'da olup Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Eren Aydın'ın forvet transferi listesinde ilk sırada olduğu gelen bilgiler arasında.