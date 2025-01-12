Roni Silva Göz-Göz’e

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerleyen Göztepe, transfer için yeni bir ismi gündeme aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki Brezilyalı santrafor Roni Silva'ya kanca attığı ifade edildi. Sezon başında 4 forvet oynayacak bir şekilde oyun sistemini tasarlayan Göz-Göz, hücumcu Kubilay Kanatsızkuş ile David Fofana'nın sezonu kapatmasıyla zorunlu bir sistem değişikliğine gitmişti. Yapacağı eski oyun yapısına geri dönmeyi hedefleyen İzmir ekibi, Palmeiras forması giyen tecrübeli oyuncuyu takıma kazandırarak ilk hamlesini yapmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Palmeiras ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Roni'nin geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Sport Republic kurmayları, veda etmek isteyen oyuncu için devreye girerek nabız yokladı. Oyuncundan olumlu dönüş alan yönetim, transfer hamlesini gerçekleştirmek için gelecek hafta resmi olarak adımları atacak. Geçen sezon Palmeiras formasıyla 63 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 10 gol, 5 asistlik bir performans sergileyerek takımının yıldızı olmuştu.

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Palmeiras formasıyla 283 maça çıkan Roni Silva, 70 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sambacı, birçok takımın transfer listesine girdi.

KASIMPAŞA'YA ŞANSI TUTMUYOR

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığ�� kırarak zincir kırmak istiyor. İstanbul ekibiyle bu güne kadar çıktığı 22 karşılaşmada yalnızca 3 kez kazanabilen Göz-Göz, 10 kez sahadan mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisi ile 9 kez berabere kalan Göztepe, son olarak 5 Mart 2022 tarihinde Kasmpaşa'ya 3-2 mağlup olarak büyük bir üzüntü yaşamıştı. Ayrıca Göztepe, Kasımpaşa ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 11 karşılaşmada 6 kez İstanbul ekibine yenilirken, 3 kez berabere kaldı. Göztepe, sadece 2 karşılaşmadan mutlu ayrılabildi.

GÖZTEPE'DE ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un transferde 4-5 bölgeye takviye istemesi üzerine kurmayların iyice hızlandığı ifade edildi. Özellikle hücum, sol bek ve orta sahaya takviye konusunda ısrarcı olan Stoilov'un bu transferlerin hemen gerçekleşmesi için talimat verdiği belirtildi. Yeni gelecek oyuncuların bir an önce takıma adapte olmasını isteyen Bulgar çalıştırıcının adaptasyon sorunu yaşamak istemediği gelen bilgiler arasında. Transfer listesinin uzun olduğu ve kurmayların hata yapmak istemediği belirtildi.

SÜPER LİG PROGRAMI

BUGÜN

13.30 Sivasspor-Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir FK-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

YARIN

20.00 Konya-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk