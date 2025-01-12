Trabzonspor’un rakibi Antalya

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Akyazı Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig'de ilk yarıda son haftaya girilirken 19 puanla 14'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, hafta içi Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı elde ettiği galibiyetin morali ile bu maça çıkacak. 21 puanla 12'nci sırada yer alan konuk ekip Antalyaspor ise puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56'sı Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 43, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken, 18 maç beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 56 maçta Trabzonspor'un 32, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken, 14 maç da berabere sonuçlandı.