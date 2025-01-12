Zoru başarmak için buradayız

Nesine 3. Lig temsilcisi Denizlispor'un kongresinde 40 geçerli oyla başkan seçilen Mehmet Uğur Tatar, kongre sonrası yönetimle birlikte gece kulübe giderek tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İş dünyasında bugünlere zorluklar içinden geldiğini belirten Denizlispor'un yeni başkanı, Mehmet Uğur Tatar, zoru sevdiğini ve Denizlispor'u içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi. AHMET YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Yakında görev dağılımını da açıklayacaklarını belirten Başkan Tatar, zoru sevdiğini ve genç ekibiyle zoru başaracaklarını söyledi. Önceki başkan Ahmet Yalın Yıldırım'a da Denizlispor için yaptıkları için teşekkür eden Tatar, kongre sonrası birlikte poz verdiler. Kongrede ki konuşmasında duygulanan ve bir ara kürsüde gözyaşlarını tutamayan Tatar, iş dünyasında bugünlere zorluklar içinden geldiğini belirterek, zoru sevdiğini ve Denizlispor'u içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

ALİ YALÇIN DEVAM EDECEK

Başkan Tatar, teknik heyet ile konuşarak takımın son durumu hakkında bilgi alırken, Teknik Direktör Ali Yalçın ile konuştu. Yalçın'a ' Hocam siz de çok zor dönemde göreve geldiniz. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atacağız" diyerek, birlikte çalışacaklarının sinyalini verdi. Öte yandan Denizlispor, hazırlık dönemi için Antalya'ya gitti. Kongre sabahının ertesinde takım ile kahvaltıya katılan ve bir konuşma yapan başkan Tataroğlu, saat 10.30'da teknik heyet ve futbolcuları Antalya'ya uğurladı.