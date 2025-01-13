Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile hakem kararlarına isyan ederken, Ege ekibinin açıklaması büyük ses getirdi. "Hayallerimizi çalıyorlar" şeklinde çıkışta bulunan kulüp, " Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığımız ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Maç sonlandıktan sonra yapılan açıklamaların hiçbir şeyi değiştirmediğinin bilincinde olarak konuya 'skor değişsin diye değil, yaklaşım değişsin diye' bakıyoruz" derken açıklama şöyle devam etti:

YENİ VAR SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

"Son dönemin en formda hakemi olarak gösterilen Mehmet Türkmen'e 10. dakikada futbolcumuz Gökdeniz'e ceza sahası içinde yapılan faulu nasıl görmediğini ve 65. dakikada VAR'a gidip dakikalarca o ekranda ne izlediğini sormak istiyoruz! Futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın maruz kaldığı faulü görmeme ihtimali olduğuna inanmıyoruz. Yeni getirilen uygulama ile ligin ikinci yarısında yabancı VAR uygulamasına geçildiği kamuoyunun malumudur. VAR hakeminin orta hakemi inceleme için davet ettiği ancak orta hakemin yine istediği kararı verdiği bir ortamda bu uygulama neyi değiştirecek? Sadece VAR hakemlerinin değil, orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz. TFF'nin ve ilgili kurulların tüm bu yanlışları görüp, gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyor, sonucunu bekliyoruz."

VOLKAN DEMİREL'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de hakem kararlarına isyan etti. Demirel hayatında ilk kez VAR'dan penaltı çalınmadığını ve Beşiktaş maçında 42 kez ceza sahasına girdiklerini kaydederek, "Bu maçta 2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar. "Hiçbir pozisyon bizim lehimize sonuçlanmadı. Ben çalıştığım takımlarda zor şartlar altında bulundum. Zor şartlar altında kadroyu bir yerlere getirmeye çalışıyorum. Bunu bilerek buraya geldim, çalışacağız. Bu sene ligde kalırsak daha düzenli bir kadro ve hedefi olan Bodrum izlettireceğimizi düşünüyorum. Takımı ligde tutacağıma inanmasam burada olmam. İnşallah bu sezon ligde kalacağız" şeklinde konuştu.