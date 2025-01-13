Sivas ile Alanya puanları paylaştı

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında Rodrigues'in pasında ceza sahasında topla buluşan Koita ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. Mücadelede ilk yarı Sivasspor'un üstünlüğüyle geçilirken, 56. dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Makouta'nın soldan ortasına iyi yükselen Cordova kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca iki ekip de kritik randevuda puanları paylaştı. Bu sonuçla Sivas ekibi puanını 20'ye, Alanya temsilcisi ise 22'ye yükseltti.