Galatasaray’da İlkay heyecanı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1'le geçerek sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, dün resmen başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, daha önce de gündemine aldığı İlkay Gündoğan için resmi temaslara başladı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen 34 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi açıkladı.

ASLAN'A YEŞİL IŞIK YAKTI

The Sun gazetesinin haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'a iki yıllık sözleşme ve haftalık 150 bin sterlin maaş önerdi. Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın, City'de böyle bir şansının olmayacağı ve kalmak isterse futbolu bırakarak Pep Guardiola'nın teknik ekibine dahil olabileceği kaydedildi. Adı sık sık G.Saray ile anılan İlkay'ın da İstanbul devine sıcak baktığı ve transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bir süre önce İlkay'ı takımında görmek istediğini ifade etmişti.

ALMANYA İLE 82 MAÇA ÇIKTI

Alman milli takımını seçen İlkay Gündoğan, alt yaş kategorilerinin yanı sıra A Takım'da da uzun süre forma giydi. Almanya A Milli Takımı'nda 82 maça çıkan İlkay, Panzerler ile 19 kez fileleri sarsmayı başardı. Kariyerinde 634 maça çıkan tecrübeli yıldız, 117 kez gol sevinci yaşarken, 79 golün de pasını verdi.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan İlkay Gündoğan toplam 18 şampiyonluk yaşayarak ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı. İlkay, şu an forma giydiği Manchester City ile 14, Borussia Dortmund ile de 4 kez kupa kazandı.

OKAN BURUK'UN YENİ JOKERİ ROLAND SALLAİ

GALATASARAY, zorlu Başakşehir engelini de kayıpsız atlatırken, Roland Sallai teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri oldu. Deneyimli teknik adam asıl mevkii sağ kanat olan 27 yaşındaki Macar oyuncu için Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Roland Sallai, sağ bek ve sol bekte bir opsiyon. Gerçekten iyi oynuyor. Hücumda da bir opsiyon. Kulübeden gelecek oyuncular bizim için çok önemli. Sallai bu anlamda da değerli" ifadelerini kullandı. Takımdaki eksiklikler, sakatlıklar ve form düşüklükleri derken, Sallai de yeni Barış Alper Yılmaz olacak gibi duruyor.