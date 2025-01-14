Manisa çarpıldı

TRENDYOL 1. Lig'de aldığı 3 galibiyetle Play- Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e kadar düşüren Manisa FK, 19. haftada evinde Ümraniyespor karşısında 3-0 kaybederek acı fren yaptı. Konuk ekibin gollerini 8'inci dakikada Serkan, 10'uncu dakikada Hoti atarken, 22'nci dakikada ise Manisa FK'dan Oğuz topu kendi kalesine yolladı. 8'inci dakikada Benny'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Araya girerek topu kontrol eden Serkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

GOLÜN ŞOKUNU ATLATAMADI

10'da Benny'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştıramadı. Penaltı noktasında Hoti önünde kalan topu filelere gönderdi: 0-2. 22'de Benny'nin kullandığı kornerde ön direkte Furkan'ın kafa vuruşunda, Oğuz'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3. 57'nci dakikada Ramirez topla birlikte ceza sahasına yakın bir yerden şutunu çekti fakat kaleci Cihan topu çelmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniye müsabakayı 3-0 kazandı.

ŞAPÇI İLE İLK MAĞLUBİYET

Manisa FK'da takımın başına geçen teknik direktör Hakan Şapçı, ilk maçında Bandırma deplasmanından 3 puanla dönmeyi başarmıştı. Ancak Şapçı'nın öğrencileri dün sahasında kaybederek galibiyet serisini sürdüremedi. Böylece Şapçı da Manisa FK başında ilk kez yenilgiyle tanıştı.