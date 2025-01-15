Aranan kan Wahi

Ara transfer döneminin başlamasıyla takviye çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray, Marsilya'nın 22 yaşındaki forveti Elye Wahi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Marsilya'nın genç yeteneğini transfer gündemine aldı. Haberde, Galatasaray'ın Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi. Galatasaray'ın bu hafta içerisinde Fransız kulübü ile masaya oturmayı planladığı belirtilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da genç oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi. Marsilya formasıyla bu sezon toplamda 14 müsabakaya çıkan Elye Wahi, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

MAURO ICARDİ'YE B.JUNİORS TAKİBİ

G.Saray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli yıldız Boca Juniors ile anılırken oyuncu için büyük teklif hazırlandığı öne sürüldü. Kulübe yakın kaynaklara göre operasyon, sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenebileceği aktartıldı. Icardi'nin Boca Juniors'a transferinin Arjantin Ligi'ne olan ilgiyi önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.