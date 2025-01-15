  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Denizlili Sevim’den gümüş madalya

Denizlili Sevim’den gümüş madalya

Sevim Cemre Yılmaz Ümitler kategorisinde 54 kilogramda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizlili Sevim’den gümüş madalya

Denizli'nin genç karatecilerinden Sevim Cemre Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde tatamiye çıkarak Türkiye ikinciliği elde etti. Genç sporcu, bu başarıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Denizlili Sevim’den gümüş madalya

2-6 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları ağırladı.

Denizlili Sevim’den gümüş madalya

Dekai-Do Spor Kulübü sporcusu olan Yılmaz, Denizli'yi başarıyla temsil ederek dikkatleri üzerine çekti. Ümitler kategorisinde 54 kilogramda tatamiye çıkan Sevim Cemre Yılmaz, finalde zorlu bir mücadele sergilerken, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA