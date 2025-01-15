Denizlili Sevim’den gümüş madalya

Denizli'nin genç karatecilerinden Sevim Cemre Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde tatamiye çıkarak Türkiye ikinciliği elde etti. Genç sporcu, bu başarıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

2-6 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları ağırladı.

Dekai-Do Spor Kulübü sporcusu olan Yılmaz, Denizli'yi başarıyla temsil ederek dikkatleri üzerine çekti. Ümitler kategorisinde 54 kilogramda tatamiye çıkan Sevim Cemre Yılmaz, finalde zorlu bir mücadele sergilerken, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.