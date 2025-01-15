Fenerbahçe harekete geçti

F.Bahçe'de Konya deplasmanından alınan 3 puanın sevinci yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho'nun savunmaya takviye isteği sebebiyle yönetim harekete geçti. Kanarya'nın, sürpriz bir hamleyle E.Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki stoper Lucas Silva Melo (Tuta) ile anlaşma sağladığı öğrenildi. F.Bahçe kısa süre içinde oyuncunun transferi resmen açıklamayı planlıyor.

Lucas Silva Melo

Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Diego Carlos

DİEGO CARLOS DA İMZA ATABİLİR

Mourinho'nun listesinde A.Villa'dan Diego Carlos bulunduğu öğrenilirken Premier Lig ekibi ile de ilk temasları kurduğu belirtiliyor. F.Bahçe'ye transferde rakip olan Fulham'ın Carlos'tan vazgeçtiği öğrenildi. Listede ayrıca Udinese'den Jaka Bijol, Roma'dan Mario Hermoso ve Union Saint-Gilloise'dan Koki Machida'nın olduğu biliniyor.

TALİSCA TRANSFERİNDE YENİ RAKİP ÇIKTI

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınına göre; Al-Ittihad, Talisca'ya talip oldu. Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği ve Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi. Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken sarı-lacivertli yönetimin Al Nassr'da oynayan futbolcu ile ilgili şartlarını zorlayacağı öğrenildi.