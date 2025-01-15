Karşıyaka’nın rakibi Promitheas

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü kez Play-In oynayan Karşıyaka, kulüpteki karışıklıklar içinde geçen hafta evinde 81-77 yenildiği rakibi Promitheas Patras'la bugün Yunanistan'daki rövanşta karşılaşacak. Dimitris Tofalos Arena'daki maç saat 20.30'da başlayacak. Rakibine yine yenilirse bu sezon Avrupa macerasını noktalayacak Kaf-Kaf galip gelmesi halinde seriyi 22 Ocak'ta evinde çıkacağı üçüncü ve son karşılaşmaya taşıyacak. Bu sezon kulüpte yaşanan sponsor ve maaş krizleri nedeniyle ay başında yabancılarından Boutsiele, McCollum, Jefferson ve Webb'in yanı sıra takım kaptanı Kenan Sipahi ile Antrenör Ufuk Sarıca'nın ayrıldığı Karşıyaka, sıkıntılı süreçte çok iyi başladığı Süper Lig ve Avrupa'da art arda 4 yenilgi almıştı.