Magath’tan mesaj var

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Alman çalıştırıcı Felix Magath, son dönemde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulübün, Felix Magath ile önümüzdeki günlerde resmi adımları atması beklenirken 71 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var" ifadelerini kullandı. Alman teknik direktör son olarak Bundesliga ekibi Hertha Berlin'i çalıştırdı. 14 Mart 2022'de takımın başına geçen tecrübeli teknik direktör, haziran ayında görevden ayrıldı. Magath, Hertha Berlin'i 9 maç yönetirken 1.11 puan ortalaması elde etti.

SERGİNHO GÜNDEMDE

Beşiktaş bir yandan teknik adam sorununu çözmek isterken diğer yandan transfer girişimlerini sürdürüyor. Siyahbeyazlıların Danimarka ekibi Viborg forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho ile ilgilendiği iddia edildi. Oyuncuya Espanyol'un ilgisinin olduğu belirtildi. Asıl mevkisi sol kanat olan 23 yaşındaki futbolcu, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.