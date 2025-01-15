Petkim sonunu getiremedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine 65-62 yenildi ve seride durum 1-1 oldu. Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini İsrail ekibi 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iyi savunma yapan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

3. MAÇ 22 OCAK ÇARŞAMBA

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Aliağa Petkimspor, final periyoduna 51-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin dış şutlarını durduramayan Aliağa Petkimspor, maçı 65-62 kaybetti. İlk maçı 82-81 kazanan Aliağa Petkimspor, bu yenilgiyle son 16 şansını üçüncü karşılaşmaya bıraktı. Serinin üçüncü ve son maçı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Bu maçı kazanan takım son 16 turunda adını grup aşamasına yazdıracak.

TYREE'NİN ÇABASI YETMEDİ

Aliağa Petkimspor'da takımın yıldız isimlerinden Breein Tyree'nin çabası mağlubiyeti engelleyemedi. ABD'li basketbolcu, attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Tyree ayrıca 9 ribaund ve 3 asistle oynadı.