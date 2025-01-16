Altay 111 yaşında

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, bugün 111'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak. 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulüp, yeni yaşında ilk olarak saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirecek. Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin, "Kurtuluş Meşalesi" programı ise akşam saatlerinde yapılacak. Alsancak Limanı bölgesinde 18.14'te toplanacak siyah-beyazlılar, 19.14'te kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Altaylı taraftarlar 20.14'te ise Kordon Boyu'nda meşale şov yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda DJ performansı ile kutlamalar sona erecek.

YENİ YAŞA ÖZEL FORMA

Altay'da yönetim özel forma satışı yapma kararı aldı. 111 adet satışa sunulacak formaların 50 bin TL'den satılacağı belirtildi. Başkan Süleyman Özkaral, "Altay'ımızın 111'inci yaşı için hazırlanan formalarımızı tanıtım yapılmadan alanlar oldu. Tanıtım filmiyle formalar görücüye çıkacak. Özel formalar Altay'a gönül verenler için birer anı olacak" dedi.