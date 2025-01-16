Avrupalı Manisa

Avrupa'da ülkemizi geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup'ta temsil eden, bu sezon da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Manisa Basket, adını son 16'ya yazdırdı. Türkiye Sigorta Süper Lig'de zor günler geçiren Manisa temsilcisi Avrupa'da ise destan yazmaya devam ediyor. Ligde son iki maçından mağlup ayrılan ve 3 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 17 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 13. sırada yer alıyor. Manisa temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra Play-In etabını da geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Play-In'de eşleştiği Alman rakibini Niners Chemnitz'i evindeki ilk maçta son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 14-0'lık seriyle 87-86 yenip avantajı eline geçiren Manisa Basket, deplasmanda da kazanarak seriyi uzatmadı.

İLK MAÇI 29 OCAK'TA OYNAYACAK

Chemnitz'i Almanya'da da Saben Lee'nin 28, Besson'un 18 sayılık performanslarıyla 87-87 mağlup eden Manisa Basket, seriyi 2-0'la geçip son 16 turuna kaldı. Temsilcimiz son 16 etabında J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga ve Litvanya'dan Rytas Vilnius ile eşleşti. Manisa Basket'in son rakibi Play- In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibi olacak. Manisa ekibi grup maçlarına 29 Ocak'ta İspanya'da Malaga deplasmanında başlayacak.