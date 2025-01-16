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Denizlispor’da ilk hamle geri tepti

Yeşil-siyahlıların Futbol Strateji Direktörlüğü için Nesim Ergun’la yaptığı anlaşma anlaşma iptal oldu.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizlispor’da ilk hamle geri tepti

Denizlispor'da yeni yönetimin ilk hamlesi geri tepti. Kulüpten basına geçilen "Futbol Strateji Direktörü Nesim Ergun ile anlaştık" mesajından 24 saat geçmeden, Başkan Mehmet Uğur Tatar, anlaşmanın iptal olduğunu açıkladı. Yeni Asır'a konuşan Başkan Tatar, Nesim Ergun ile kulüpte bir görüşme yaptığını, kibirli konuşmalarından tavrını ve niyetini anladığını belirterek, 'sözde uluslararası alanda tanınan futbol stratejisti' Nesim Ergun ile anlaşmaktan vazgeçtiklerini kaydetti. Ergun'un 27 Kasım 2024'te 3. Lig ekiplerinden Muşspor'da göreve başladıktan 1 ay sonra takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesaplarında anlaşmaya yönelik yapılan paylaşım da anlaşmanın iptalinin ardından kaldırıldı.

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