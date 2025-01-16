Ebosse atağı

Hücum hattına Brezilya ligi ekiplerinden Athletico Paranaense'den Emersonn Correira'yı transfer etmeye hazırlanan Göztepe'nin yeni adresi için İtalya oldu. Göz-Göz, Udinese'nin 25 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız oyuncusu Enzo Ebosse'yi kiralamak için çalışmalara başladı. Stoperin yanında sol bekte de oynama özelliği de bulunan Ebosse, teknik heyetin gözüne girdi. 1999 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor ve İzmir ekibi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla yarım sezon kiralamayı planlıyor. Genç oyuncunun transferi gerçekleşirse, İzmir ekibindeki Fransız oyuncu sayısı Solet ve Bokele'nin ardından 3'e yükselecek.

ALTYAPISI LENS'TE

Kamerun Milli Takımı'nda 3, Fransa U16 Milli Takımı'nda 7 kez görev alan Enzo Jacques Rodolphe Ebosse, kariyerine Fransa Ligi takımlarından Lens'te başladı. 2015-19 sezonları arasında sarı-kırmızılı Fransız ekibinde oynayan Ebosse, 2019-20 sezonunda Le Mans, 2020-22 arasında Angers'te görev aldı. 2022 yılında Udinese'ye transfer olarak ilk kez kariyerinde Fransa dışına çıkan savunmacı, İtalyan ekibinde 28 kez şans buldu.

EMERSONN HEYECANI

Paranaense takımından Emersonn Correira'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Göztepe, 20 yaşındaki golcüyü Antalyaspor maçında oynatabilmek için girişimlerini hızlandırdı. Genç forvetin transfer haberi taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Sarı-kırmızılıların daha önce yaptığı yıldız adayı transferlerin tam isabet olması sebebiyle, Emersonn'dan da futbolseverlerin büyük beklentisi var.

MEVCUTTA SADECE JUAN KALDI

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 5-0 yenerek 31 puanla 4. sıraya yükselen Göztepe, pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar yıldızları Romulo Cardoso'yu bu hafta izleyemeyecek. Göz-Göz'de ilk kez cezalı duruma düşen Romulo'nun yokluğunda tek forvet oyuncusu kaldı. Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı, Datro Fofana'nın ise ayrılığı sonrası bu hafta takımın gol umudu Brezilyalı Juan Silva olacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçında Juan'la Tijanic'i ileri uçta görevlendirecek.

HÜCUM HATTI GRAFİKLERİNDE ZİRVEDE

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa karşısında 5-0'lık skorla galip gelerek büyük sükse yapan Göztepe, 5 hücum istatistiğinde zirvede yer aldı. Sarıkırmızılılar haftanın en çok şut atan (18 şut), en çok isabetli şut atan (10 şut), 34 kez ile rakip ceza alanında en çok topla buluşan ve 4.13 ile en çok gol beklentisi yaratan takım oldu. Attığı 37 golle, Galatasaray(51 gol), Fenerbahçe (45 gol)'nin ardından en skorer 3. ekip olan sarı kırmızılılar hücum grafiğiyle rakipleri korkutuyor.