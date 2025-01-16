Fener’den stoper hamlesi

Süper Lig ve Avrupa'da yarışa devam etmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoper transferi için uğraş veriyor. Tuta için Eintracht Frankfurt ile 10 milyon Euro ve bonuslar karşılığı anlaşan sarı-lacivertliler, yıldız savunmacıyı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek. En az bir stoper daha isteyen Kanarya'nın listesinde iki isim olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Milan'dan Strahinja Pavlovic ve Monza'dan Pablo Mari ile temasta olduğu öne sürüldü. Milan'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Sırp futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Tuta

FIORENTINA DA TALİP

Mourinho'nun da hem genç hem de ayaklarına hakim olması nedeniyle Pavlovic'i istediği biliniyor. İki takım arasındaki görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği öne sürüldü. Kanarya'nın diğer adayı Mari ise bu sezon 21 maçta forma giydi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina'da istiyor. Kanarya'nın önümüzdeki günlerde iki oyuncudan birinde mesafe kat etmesi bekleniyor.

Dominik Livakovic

LİVAKOVİC ŞOKU

Fenerbahçe, 30 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."