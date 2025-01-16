Karşıyaka lige döndü

Sezon öncesi yaşadığı sponsor krizi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan ve üst üste kan kaybeden Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'ya veda etti. KSK, Play- Inn etabında ilk maçta İzmir'de 4 sayı farkla yenildiği Yunan ekibi Promitheas Patras'a deplasmanda 84-68 yenilerek tamamen lige döndü. Karşılaşmaya Karşıyaka oldukça baskılı başladı. İlk periyodu Daron Russell'ın sayılarıyla 27-25 kazanan KSK'nin ikinci bölümde gardı düştü. İkinci periyotta Kenny Williams'ın üst üste yakaladığı sayılara yanıt veremeyen Kaf-Kaf devre arasına 48-41 yenik girdi.

SONUNU GETİREMEDİ

Üçüncü periyotta direncini ortaya koyan İzmir ekibi, Russell ve Muhsin ile bulduğu sayılarla oyuna ortak oldu. Aradaki farkı bir sayıya kadar düşüren yeşil-kırmızılılar, son bölüme 61-60 geride girdi. Son bölümde ev sahibi olmanın avantajıyla oyuna ağırlığını koyan Yunan ekibi Patras; Varnado ve Williams ile üst üste yakaladığı üçlüklerle farkı açtı. Son periyotta sadece 8 sayı üretebilen yeşil-kırmızılılar, karşılaşmayı 84-68 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.