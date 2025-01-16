Mancini’den Beşiktaş açıklaması!

Teknik direktör belirsiziği süren Beşiktaş'ta bir çok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin adı siyah-beyazlılar ile anılıyordu. Mancini çıkan iddialar hakkında konuştu.

Roberto Mancini, "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)" ifadelerini kullanırken, yeniden Türkiye'de çalışma olasılığına ise, "Bilmiyorum. ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" cevabını verdi.

14 KUPA KAZANDI

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde toplam 14 kupa kaldırmayı başardı.

60 yaşındaki teknik direktör 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.