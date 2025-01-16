Manisa’nın Lima aşkı

Trendyol 1. Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi Ümraniyespor yenilgisiyle son bulan Manisa FK, ara transfer döneminde eski oyuncusu Sandro Lima ile temasa geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eriten, teknik direktörlük görevine ise Hakan Şapçı'yı getiren siyah-beyazlıların, Pendikspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet ile görüşmelere başladığı kaydedildi. 1. Lig'den Çorum FK'nın da teklifte bulunduğu 1990 doğumlu futbolcunun yeniden Manisa ekibiyle sözleşme imzalamak için kendisine gelen teklifleri reddettiği ifade edildi. Elinde santrafor olarak sadece Ganalı Kwasi Wriedt kalan ve deneyimli oyuncudan da yeterli verimi alamayan Ege temsilcisi, geçen sezon Manisa FK'da 32 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı forveti takıma döndürerek Süper Lig'e yükselme hedefi yolunda hücum hattını sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

ARDA ÇOLAK IĞDIR'A GİTTİ

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde Iğdır FK'dan stoper Hasan Hatipoğlu ve Pendikspor'dan forvet oyuncusu Leandro Kappel'in de adı geçmişti. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisinde genç forvet Arda Çolak 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın yolunu tutarken, 17 yaşındaki Kerem Arık'ın ise Süper Lig'de lider konumdaki Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilmişti.

ALTTAKİLERE PUAN DAĞITTI

Ligin üst sıralardaki takımlarına kök söktüren Manisa FK, alt basamaklardaki takımlara puan dağıtıyor. Ege ekibi, sıralamada son 7 sırada yer alan 5 takıma puan kaybetti. Ege ekibi, Adanaspor ile 0-0, Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalırken, Erokspor ve Iğdır FK'ya 1-0, son olarak Ümraniyespor'a da 3-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar sadece son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 5-1, 15. sıradaki Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

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Manisa temsilcisinde 32 karşılaşmada görev yapan Sandro Lima, rakip ağları 11 kez havalandırmayı başarmıştı. Bu süreçte Brezilyalı forvet takım arkadaşlarına ise 3 golün pasını vererek toplamda 14 gole direkt etki etmişti.