Niko Kovac’ın Beşiktaş kararı!

Beşikaş, yeni teknik direktör için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için daha önce de gündeme gelen Niko Kovac için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Kovac ile bir görüşme gerçekleştirirken aşama kaydetti. Buna karşın 53 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlılardan gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

Kariyerinde Hırvatistan, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg'u çalıştıran Kovac, geçen yılın mart ayında Wolfsburg'tan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmıyor.

Beşiktaş, Niko Kovac konusun yaşanan bu gelişmenin ardından listedeki alternatif isimlere yönelecek.