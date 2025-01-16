Romulo’ya Aslan pençesi

Süper Lig'de 8 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, golcü transferinde sürpriz bir isme kanca taktı. Sarıkırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de fark yaratan Göztepe'nin golcüsü Romulo Cardoso için devreye girdi. Aslan, İzmir ekibinde forma giyen Romulo'yu kadrosuna katmak istiyor. Göztepe'nin Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından sezon başında kiraladığı ve 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı Sambacı için, İstanbul ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Romulo'nun performansından çok etkilendiği ve yönetime oyuncunun alınması için rapor verdiği öğrenildi.

9 GOL, 5 ASİST YAPTI

Ancak 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini yeni alan Göz-Göz'ün şu an için satışa sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Sezon başından beri ligde 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Başarılı oyuncu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 müsabakada bir gol, bir asistlik performans sergiledi.