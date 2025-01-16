Süper Lig ve 1.Lig hakem atamalarında yeni sistem

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek.

20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

MHK'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

KURULDA İKİ İSTİFA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidilmesinin açıklanmasının ardından kurulda iki istifa yaşandı. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrılma kararı aldıkları duyuruldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamda, "Kamuoyu ile daha önce paylaşılan, TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz. Ayrıca, daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.