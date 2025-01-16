Yeni hedef Bardhi

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından bir an evvel kurtulmayı hedefleyen Sipay Bodrum FK, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ara transfer döneminin ilk hamlesi olarak Anderlecht'ten kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı transfer eden, Fenerbahçe'nin forveti Cenk Tosun ile söz kesen yeşil-beyazlılar, şimdi de gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Muğla ekibi, bordomavili ekip ile sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Makedon 10 numara Enis Bardhi ile görüşmelere başladı. Yaratıcı oyuncu eksikliği çeken yeşil-beyazlılar Bardhi'ye kadrosuna katarak, kümede kalma yarışında önemli bir silahı kadrosuna katmayı hedefliyor.

CENK İMZAYA YAKIN

Bardhi'ye yurt içinden ve dışından teklifler olduğu ve Bodrum FK yöneticileri ile de menajeri vasıtasıyla iletişime geçtiği öğrenildi. 2022-23 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan 1995 doğumlu ofansif orta saha, bordo-mavililerde 97 maçta 13 gole imza attı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle gözden düşen Bardhi bu sezon 6 maça 11'de çıktı ve 26 Ekim'de Göztepe ile oynanan karşılaşmadan bu yana Trabzonspor forması giymeye hasret kaldı. Öte yandan Ege temsilcisinin, Fenerbahçeli golcü oyuncu Cenk Tosun'un transferinde önemli yol kat ettiği öğrenildi.