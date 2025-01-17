Aslan’dan çifte hamle

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu iki önemli yıldızla güçlendirmeye yaklaştı. Sarı-kırmızılıların daha önce anlaşmaya vardığı Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile ön protokol imzaladığı öne sürüldü.

İlkay Gündoğan

Türk asıllı Alman futbolcu, uzun zamandır Galatasaray'a gelmek istediğini dile getiriyordu. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Aslan'ın Rennes forması giyen kanat-forvet oyuncusu Amine Gouiri transferinde adım adım sona geliyor. İki kulüp 14 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. İki yıldız ismin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, bir sol bek ve bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.

Diego Carlos

GALATASARAY'DAN TRANSFER ÇALIMI

Galatasaray, savunmaya yapacağı hamle için Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir ismi gündemine aldı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Danimarkalı stoperin yerine flaş bir ismi gündemine aldı. Sarıkırmızılıların Diego Carlos transferi için Aston Villa ile temasa geçtiği öne sürüldü. İngiliz basını, Diego Carlos için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını ancak Aston Villa sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğini yazmıştı. Diego Carlos bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta süre aldı. Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.