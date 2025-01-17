Göz-Göz’den örnek adım

Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Göztepe örnek bir projeye daha adım attı. Sarı-kırmızılılar, Sporthink iş birliğiyle İzmir'in okullarına 750 adet voleybol topu hediye ederek öğrencilerin sporla tanışmasını sağladı. Etkinlik, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Başkan Mehmet Sepil, Sporthink Kurucusu Ayhan Yıldız, Asbaşkan Sinem Güntekin, antrenörler ve oyuncuların katılımı ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin voleybolcuları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Şehrimin Takımı Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.