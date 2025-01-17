Karşıyaka’ya yasak şoku

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan temsilcisi Promitheas Patras'a iki maçta da yenilerek Avrupa'ya havlu atan Karşıyaka'da krizler bitmiyor. Beş önemli oyuncusunun ayrılmasıyla dağılan kadrosunu takviye etmek için arayışta olan Kaf-Kaf, son dakika FIBA'dan gelen transfer yasağı şokuyla sarsıldı. Giden oyuncularının yerine iki yabancı, bir de yerli transfer etmeye çalışan Kaf-Kaf'ın eli FIBA'dan eski basketbolculardan Mindaugas Kuzminskas'ın alacağı nedeniyle gelen transfer yasağı yüzünden bağlandı. Açıklama yapan Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde şubenin durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Yeşil-kırmızılılar, "Yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verilmiş ve bir yerli ile iki ABD'li oyuncunun transferi imza aşamasına getirilmiş olmasına rağmen, FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararı nedeniyle bu planlar beklemeye alınmıştır" dedi. Karşıyaka'nın açıklamasında, "Bu süreçle ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde basketbol şube yetkililerimiz tarafından düzenlenecek bir basın toplantısıyla camiamızla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Taraftarlarımızdan, bu zorlu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

ALTYAPIDAN MİLLİ TAKIM TEPKİSİ GELDİ

Karşıyaka, U16 takımı şampiyon olmasına rağmen ay-yıldızlı ekip için hiçbir oyuncunun değerlendirmeye alınmamasına öfke kustu. Açıklamada, "Şampiyon takımımızdan milli takım seçmelerine hiçbir oyuncumuzu almayıp, bizlerin gerisinde kalan takımlardan ikişer oyuncuyu seçerek, Karşıyaka Kulübü'nü hiçe sayan milli takım seçicilerini kınıyoruz! Gencecik çocuklarımızın hakkını yiyerek, gururlarını kırmanıza seyirci kalmayacağız. Bizlerin üzerine oynanan bu oyunu bozacağız" denildi.